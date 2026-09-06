Che piove o ci sia il sole grazie a chi consegna il GdB

Caro Ugo, se permette, coloro che con il bel e brutto tempo consegnano il giornale li ringraziamo anche noi. Di più. Ci leviamo idealmente il cappello in omaggio ad un’altra stirpe antica e che attua una sorta di quotidiana resistenza: gli e le edicolanti. Non basta. Ammirati porgiamo le nostre deferenze per chi il quotidiano, ogni notte, lo stampa. E per coloro che lo trasportano ai vari centri di raccolta, per quanti si occupano di impaginazione tipografica, correzione bozze, diffusione, raccolta pubblicitaria, attività amministrative, gestione del personale, servizi informatici e di segreteria. Una lista lunga, che compone l’ingranaggio d’una macchina complessa, ma che è assai più di una macchina: sono persone, in carne e ossa, con un nome, un cognome, valori, competenze, abilità, una storia. Senza contare redattrici, redattori, collaboratrici, collaboratori. Ci capirà dunque se un senso di vertigine si prova, abbinato al timore di non essere all’altezza nel dare direzione a una realtà così ampia. La fortuna, di contro, è che su tante persone si può contare e che sono tutte loro, insieme, la vera forza del Giornale, così da arrivare nonostante il bello e il brutto tempo, ogni mattina, nella casa sua e di migliaia di bresciani.