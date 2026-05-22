Che ci nascondono sugli extraterrestri? Ipotesi e complotti

Dopo anni ed anni di insabbiamento e sfottò volati su chi asseriva di avere avvistato oggetti volanti non identificati, da pochi giorni l’amministrazione Trump ha dato il via alla pubblicazione di numerosi file declassificati relativi a Uap (Unidentified Anomalous Phenomena) e Ufo, mantenendo la promessa di trasparenza. L’inaspettato disclaimer del Dipartimento della Guerra statunitense ha rilasciato oltre 160 documenti, foto e video precedentemente secretati, definendoli «estremamente interessanti». I file coprono casi irrisolti e testimonianze, incluse trascrizioni delle missioni spaziali Apollo 12 e 17. La sorprendente declassificazione è certamente correlata alle migliaia di avvistamenti, prontamente censurati dai media mainstream, che nei mesi scorsi hanno interessato la pressoché totalità delle nazioni terrestri. La domanda che sorge spontanea è: che cosa sta accadendo? Le ipotesi sono infinite. Le più gettonate sono: A) Gli alieni vogliono conquistare la Terra; B) Gli alieni non sono tali, ma angeli di luce che sovrintendono e custodiscono il pianeta Terra. La loro presenza ha lo scopo di disinnescare eventuali ordigni nucleari e impedire quindi che gli umani autodistruggano il pianeta Terra; C) Gli alieni sono demoni. Il loro compito è infatuare gli umani e attirali a sé con le armi della seduzione e della curiosità; D) Le immagini che si vedono nel cielo, sono proiezioni generate dalla tecnologia Blue Beam. Vale a dire quel progetto segreto operato dai Deep State il cui fine è instaurare un governo unico mondiale dopo aver terrorizzato a puntino la popolazione mondiale; E) Nell’imminenza della fine del mondo, le astronavi sono state mandate sul pianeta Terra da entità superiori, con il fine di operare l’ascensione delle persone degne di salvezza; F) Droni, Uap e Ufo, sono di natura umana, ma realizzati grazie alla Reverse Engineering, cioè la copiatura di sana pianta di tecnologie avanzate ricavate da Ufo Crash (Nevada Area 51 docet). Impossibilità dunque stabilire se i piloti delle bizzarre configurazioni che si librano nei cieli di mezzo mondo sono virtuali, umani, angeli, demoni, forme di energia, grigi, rettiliani, pleiadiani, venusiani o insettoidi. Se i file daranno la stura anche alle testimonianze di chi sino ad ora era rimasto zitto per non rischiare l’epiteto di scemo più scemo, l’effetto sarà devastante a partire dalle religioni che dovranno necessariamente ricalibrare dottrine e convinzioni.

Gianni Toffali