Certi gestori di energia non meritano fiducia

Nel 2021 ho fatto installare un impianto fotovoltaico da 5kwh da Eni Plenitude. Da profano sembrava tutto ok. Ma nel febbraio 2023 dopo un intervento di manutenzione eseguito dai loro tecnici, mi viene comunicato verbalmente e sottolineo verbalmente, che l’impianto è collegato solo al 50%. Causa il sottodimensionamento dell’inverter montato da 3.5kwh contro i 5kwh di potenza installata, i tecnici alla fine dell’intervento non mi hanno rilasciato il verbale conclusivo, da me in seguito richiesto, dove si dichiarava che l’impianto era tutto ok. Tutto falso, in quanto dopo un attento esame del progetto approvato e avallato dal responsabile ai lavori, si riscontrano grosse anomalie sui componenti con cui in realtà è stato realizzato l’impianto stesso. Dopo aver richiesto e pagato 160 euro per un sopralluogo da parte loro che accertava tutti i vizi e le anomalie nella realizzazione, a distanza di 4 anni ancora mi tirano per il naso promettendo un intervento risolutivo ma molto, molto tardivo. Se Eni Plenitude tratta così i suoi clienti, invito tutti a scegliere un altro gestore dell’energia.

Valter Bulla

brescia