C’è la ’ndrangheta, ma non in Comune. Il sindaco precisa

In qualità di sindaco del Comune di Flero, con riferimento al titolo pubblicato in prima pagina in data 07.05.2026 e all’articolo pubblicato in data 04.05.2026 relativi alla sentenza sulla «locale» di ’ndrangheta e alle condanne disposte dal Tribunale di Brescia, ritengo necessario un immediato chiarimento pubblico. Il titolo di prima pagina, così come formulato, rischia infatti di generare nei lettori un’interpretazione gravemente fuorviante: l’accostamento tra Flero, la «locale» di ’ndrangheta e il voto di scambio può indurre a ritenere che quest’ultimo riguardi l’Amministrazione comunale di Flero o la vita politica flerese. Così non è. Dalla lettura dell’articolo completo emerge chiaramente che il riferimento a Flero è legato alla presenza, sul territorio comunale, di un capannone riconducibile alla famiglia Tripodi, situato nella zona industriale a ovest del paese. Il reato di voto di scambio politico-mafioso citato nella vicenda riguarda Mauro Galeazzi che nulla ha a che vedere con la vita politica e amministrativa di Flero. È quindi indispensabile distinguere con precisione i fatti: un conto è la localizzazione di un immobile o di un’attività oggetto di indagine sul territorio di Flero; altro è intendere, anche solo indirettamente, un coinvolgimento della politica flerese in episodi di voto di scambio. Tale collegamento è inesistente e lesivo dell’immagine della nostra comunità. Come sindaco, non intendo minimizzare la gravità delle vicende giudiziarie riportate, né sottrarre il territorio a una riflessione seria sui rischi di infiltrazione criminale. Proprio per questo, però, l’informazione deve essere rigorosa, precisa e rispettosa dei fatti, soprattutto quando viene collocata in prima pagina e affidata a titoli che orientano immediatamente la percezione dei lettori. Chiedo pertanto al Giornale di Brescia di pubblicare già un chiarimento con pari e adeguata evidenza, oppure integralmente il presente comunicato, precisando che il voto di scambio citato non riguarda il Comune di Flero né la sua Amministrazione, ma la vicenda elettorale relativa ad altro Comune. Il Comune di Flero continuerà a difendere la legalità, la trasparenza e l’onorabilità della propria comunità, senza ambiguità e senza accettare rappresentazioni che possano danneggiarne ingiustamente la sua immagine.

Pietro Alberti

Sindaco di flero