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Lettere al direttore
Lettere al direttore

Caro Comune, fai tornare le rastrelliere

Chiedo al Comune di Brescia di ripristinare le rastrelliere per le biciclette, rimosse a suo tempo per lo svolgimento delle 1000 Miglia.

Giuseppe Begni

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