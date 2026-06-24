Caro Comune, fai tornare le rastrelliere
Chiedo al Comune di Brescia di ripristinare le rastrelliere per le biciclette, rimosse a suo tempo per lo svolgimento delle 1000 Miglia.
Giuseppe Begni
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Chiedo al Comune di Brescia di ripristinare le rastrelliere per le biciclette, rimosse a suo tempo per lo svolgimento delle 1000 Miglia.
Giuseppe Begni
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