Cari lettori, dedico a voi una canzone di Franco Simone

Con la premessa di ritenermi molto fortunata essendo nata negli anni ’70, vorrei dedicare la canzone di Franco Simone «Respiro» del 1977, per il suo grande significato e per la sensazione di «brividi» positivi che trasmette quando la ascolto, a tutti i lettori del Giornale di Brescia. La nostra vita ormai frenetica e caotica non ci fa più apprezzare quanto il respiro vitale naturale continuo sia come l’amore. Fermiamoci un attimo per apprezzare chi ci sta sempre vicino, ci vuole bene, non si allontana dalle difficoltà e ci apprezza anche quando stiamo male! Approfitto per ringraziare le persone che mi vogliono veramente bene, in particolare mio padre, mia figlia Alice, Giovanni e Donatella.

Barbara Bollaro

Castegnato