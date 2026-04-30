Cambio d’orario per gli autobus. Disagi per i ragazzi

Le scrivo per dare voce al disagio di alcuni genitori e studenti della scuola secondaria di primo grado Kennedy di Brescia, in merito a una recente e quanto mai discutibile modifica degli orari della Linea 9 (direzione Buffalora). Fino a poco tempo fa, il passaggio del bus alla fermata antistante l’istituto era stabilito per le 14.02. Dall’8 marzo 2026, paradossalmente, la corsa è stata anticipata alle 13.59 (spesso passa anche prima), mentre il suono della campanella che sancisce la fine delle lezioni è previsto per le 14. Questa manciata di minuti di scarto produce un effetto a catena tutt’altro che trascurabile: l’attesa forzata: decine di ragazzi vedono il pullman ripartire proprio mentre varcano il cancello della scuola; il buco orario: la corsa successiva è disponibile solo alle 14.21; disagi logistici: i giovanissimi studenti (dai 10 ai 14 anni) devono stazionare sul marciapiede per venti minuti, a volte in condizioni meteo avverse. Ci chiediamo quale sia la logica dietro a un cambio di orario che, per pochi minuti di anticipo, invalida l’utilità del servizio per decine di studenti di un intero plesso scolastico. Basterebbe posticipare il passaggio di soli 4 o 5 minuti per garantire agli studenti un rientro a casa rapido e sicuro, decongestionando al contempo il traffico veicolare dei genitori che, vista l’inefficienza del mezzo pubblico, sono costretti a riprendere l’auto privata. Auspichiamo che Brescia Mobilità possa rivedere questa pianificazione, dimostrando quella flessibilità necessaria per rispondere alle reali esigenze del territorio e dei cittadini più giovani.

Laila Crescimbeni

Brescia