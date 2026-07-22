Biglietti, opera e pochi balletti. Il Grande replica

In merito alle lettere pubblicate in data 08.07.2026 e 19.07.2026, vorremmo precisare quanto segue. Siamo molto dispiaciuti che non sia stato possibile, per le due persone che hanno scritto, acquistare i biglietti per la Stagione d’Opera e Balletto, ma questo è dovuto sia al grande interesse per la nostra programmazione sia al numero crescente di abbonati. Entrambi comunque segnali positivi di fiducia e affetto delle spettatrici e degli spettatori. Saremmo molto lieti di poter incrementare il numero di repliche e titoli di Opera e Balletto, ma purtroppo il Teatro Grande non ha le risorse economiche per farlo e l’incasso della biglietteria copre una parte molto piccola dei costi. La nostra programmazione d’Opera ha inoltre un titolo in meno degli altri Teatri di Tradizione lombardi proprio a causa della mancanza di fondi ed è pertanto per noi motivo di grande dispiacere non poter soddisfare la grande richiesta di partecipazione dei cittadini alle nostre attività artistiche e culturali. Ci auguriamo comunque di vedere presto al Teatro Grande le due persone che Le hanno scritto.

Fondazione Teatro Grande di Brescia