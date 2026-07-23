Bidoni dei rifiuti esposti in anticipo. Multa esagerata

Dalla lettera del 18 luglio del signor Baresi che aveva esposto i bidoni dei rifiuti prima dell’ora prevista, vengo a sapere che l’Amministrazione provvede a incollare un adesivo di contestazione preludio ad una sanzione in caso di reiterazione. Strano, perché a me all’inizio di maggio una efficiente ed integerrima ispettrice Aprica, forse terminati gli adesivi, ha elevato contravvenzione per aver esposto alle 16.30 invece delle 18.00 (solo un’ora e mezzo prima, non la mattina per la sera!) di euro 52,00 + spese di notifica per arrivare ad euro 65,00 moltiplicato per 2 (bidone carta + bidone vetro puliti ed in ottime condizioni) posizionati dove previsto. Preciso che abito in zona periferica alle estreme propaggini dell’impero (Costalunga, a fine strada senza uscita alle pendici della Maddalena) e non in centro storico, dove effettivamente potrebbero creare disagio al passeggio serale. Comunque nessun precedente adesivo per invitarmi al rispetto del regolamento. Mio malgrado vedo applicare da chi ha il controllo e il potere di sanzionare l’equivoco metodo: 2 pesi e 2 misure, (ho gli adesivi o li ho finiti), alimentando la sfiducia nelle Istituzioni. Solidarizzando con il signor Baresi, di cui condivido in toto la segnalazione, lo invito a consolarsi confrontandosi con la mia esperienza.

Eugenio Paolo Floridi

Brescia