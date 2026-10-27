«Bello di mamma» l’attore, forse non il teatro

La sera del 21 ottobre ho assistito allo spettacolo «Bello di mamma» dove Enrico Brignano si è dimostrato un artista di talento. Persino lui, però, ha sottolineato la bruttezza del teatro Clerici più volte e ha ragione. All’apertura del cancello, si presentava una profonda e ampia pozzanghera che impediva di entrare, per cui ci siamo ritrovati all’esterno sotto la pioggia in attesa che qualcuno trovasse una soluzione di fortuna: una transenna buttata a terra dove fare una prova di equilibrio, non riuscita a tutti soprattutto a persone anziane. Per un disabile sarebbe stato impossibile entrare, altro che abbattimento delle barriere architettoniche! Sarebbe opportuna una ristrutturazione interna ed esterna per rendere questo posto degno di chiamarsi teatro.

Lettera firmata