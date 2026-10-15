Belle le parole di Bianca Brotto su Carlo Acutis

Sento il bisogno di spendere una parola di elogio per la vostra collaboratrice Bianca Brotto, la cui scrittura e profondità mi attirano in mondo particolare e di cui gusto moltissimo anche lo stile accurato. Ha dedicato un pezzo a Carlo Acutis, un ragazzo di 15 anni. Ne ha «raccontato» vita e personalità con grande delicatezza, ma anche con la solita essenzialità e completezza. Un ritratto commovente, dove la Brotto lascia trasparire anche tutta la sua tenerezza di mamma. Mentre mi complimento ancora con la giornalista-scrittrice, ringrazio il nostro giornale che dà spazio anche alle notizie positive, ai messaggi che stimolano al bene... fino alla santità. In un mondo che pare travolto dal male delle guerre e dell’odio, questa pagina ci regala una boccata di aria buona. E sappiamo tutti quanto ne abbiamo bisogno! Tra l’altro appare chiaro che non tutta la nostra gioventù è sbandata. Ci sono eccellenti eccezioni che fanno fermentare la massa nel silenzio di una vita trasparente e buona e lasciano il segno. Grazie.

Lettera firmata