Basta pessimismo e offese ai giovani. Il futuro è loro

Ho visionato in questi giorni sui social molti video con i festeggiamenti di fine anno scolastico nei vari cortili delle scuole superiori, tutti belli e gioiosi com’è giusto che sia! Purtroppo ho anche letto qualche inopportuno e triste commento da parte di quei fenomeni, definiti leoni da tastiera, e che spesso scrivono pure in anonimato. Nello specifico il video in questione è stato girato al liceo artistico Olivieri: una danza africana / hip hop o qualcosa del genere (non me ne intendo): al centro di un grande e gioioso cerchio di studenti alcuni ragazzi di colore (bravissimi peraltro) si alternavano ballando e cantando. Ebbene sono stati così definiti ed etichettati tutti: «... i giovani di questa scuola sono senza futuro, saranno dei falliti», ecc ecc... e «quelli tornino al loro Paese» ecc ecc. Ho una nipote che frequenta quell’istituto e con tanti suoi compagni si sono sentiti giustamente offesi da tali affermazioni, abbiamo avuto modo di dialogare parecchio al riguardo, perché con i ragazzi noi adulti abbiamo il dovere di ascoltare e parlare! Concludo questa mia riflessione: se i liceali Olivieri non hanno futuro, è ancora tutto da vedere! Certo è che il presente di chi li offende, li critica, li giudica senza conoscerli è sicuramente di una tristezza immane! Auguro una serena estate a tutti gli studenti, complimenti ai promossi, buon recupero ai rimandati e... una sana e proficua elaborazione su ciò che è accaduto ai bocciati! Il futuro è ancora tutto vostro ragazzi... e come scrive Dante: «Non ragioniam di loro, ma guarda e passa...».

Una nonna