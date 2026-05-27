Avviso postale e giacenza ignota. Che complicazioni

Vorrei segnalare un disservizio postale inspiegabile soprattutto con la tecnologia dei giorni nostri. Ero a casa. Suona il campanello. Non posso aprire immediatamente, credo che, come me, nessuno viva nell’ingresso, accanto al citofono. Rispondo: non c’è più nessuno. Purtroppo non è la prima volta che capita e non solo a me. Trovo un avviso postale di giacenza. Chiamo un ragazzo con il quale ero d’accordo che sbrigasse una mia pratica urgente in piazza Vittoria, relativa alla mia Postepay. Mi telefona mandandomi la foto di un primo avviso che invitava ad andare nell’ufficio postale di via Foscolo per le giacenze. Ci va, e... sorpresa. Secondo avviso esposto in via Foscolo: l’ufficio postale è chiuso dal 5 al 19 maggio (dal 5, capite?) per lavori di ripristino. L’avviso invita ad andare in via Lombroso (aperto solo alla mattina) o in piazza Vittoria. È pomeriggio, quindi niente via Lombroso e niente ufficio postale di piazza Vittoria che è sì aperto, ma rimanderebbe in via Foscolo chiuso dal 5 maggio. Di grazia, potrei sapere dove inviare con delega per il ritiro della giacenza? L’Italia ha tanti problemi, ci vorrebbe la bacchetta magica per risolverli. Dovrebbe però, chi di dovere, cercare di non complicare la vita con questi inspiegabili disservizi. Un po’ più politica volta alla risoluzione di piccoli problemi quotidiani, che non richiederebbero spese, ma solo buon senso e attenzione.

Simonetta Venturi