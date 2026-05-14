Assalto bancomat e Poste chiuse. Sei mesi di disagi

Vorrei portare a conoscenza i disagi che in questi mesi stanno subendo i cittadini e gli utenti di Travagliato per la chiusura dell’ufficio postale. La chiusura è stata purtroppo effettuata per l’assalto al bancomat (sempre frequenti in provincia) nel mese di dicembre 2025 con danni evidenti da ripristinare, e questo disagio soprattutto per gli anziani, dura da sei mesi e comporta per i servizi d’ufficio, il trasferimento all’ufficio postale di Ospitaletto con uno sportello appositamente dedicato, per i residenti di Travagliato. La cosa strana è che sul sito di poste italiane, se viene fissato un appuntamento, l’utenza di Travagliato viene indirizzata all’ufficio di Travagliato... Ora, anche i portalettere stanno facendo del loro meglio per i recapiti ma ancora non abbiamo indicazioni certe della riapertura all’utenza, visto che è già stata rimandata più volte, e ancora oggi a distanza di mesi nell’ufficio ci sono ancora i calcinacci da rimuovere a seguito dei danni.

Ferruccio Pezzali

Travagliato