Asilo di Cossirano. Grazie per il bene fatto a mia figlia

Con questa lettera desidero esprimere pubblicamente la mia più profonda gratitudine a tutto il personale dell’asilo di Cossirano, che ogni giorno dimostra una straordinaria umanità e professionalità. Mia figlia, una bambina con disabilità, frequenta questa struttura e, grazie all’impegno e alla sensibilità delle persone che la seguono, vive l’esperienza scolastica con serenità, gioia e inclusione reale. Un ringraziamento speciale va alle maestre Veronica e Fabiana, all’insegnante di sostegno Ilaria, all’Adp Erica, alla cuoca Carolina e a tutto il personale, che con attenzione, pazienza e affetto si prendono cura di lei e di tutti i bambini. Desidero inoltre riconoscere il prezioso contributo della rappresentante delle mamme, Silvia, che durante i momenti di festa si occupa sempre con grande premura di preparare cibi speciali adatti a mia figlia, permettendole di partecipare pienamente a ogni occasione. In un mondo in cui spesso si parla di difficoltà nei servizi, credo sia giusto dare voce anche a queste realtà positive, fatte di persone che ogni giorno fanno la differenza con piccoli e grandi gesti. A tutti loro va il mio grazie più sincero, come mamma. Con riconoscenza.

Lettera firmata