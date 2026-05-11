Anti e fascismo. Vera pace ci sarà solo nella storia

A proposito della festa del 25 Aprile, la vera pacificazione ci sarà, quando fascismo e antifascismo saranno entrambi dimenticati nel significato autentico del significato. E quindi anche quando post come questo non esisteranno più. La storia si annulla dimenticandola, tranne che sui libri, ma non tenendola viva nel dibattito politico e nelle «commemorazioni». Quando fascismo e antifascismo entreranno nell’oblio della storia, per cui si studieranno solo a scuola, come avviene per il Rinascimento, il Risorgimento, la Rivoluzione Francese. Allora cesseranno di esistere.

Claudio Maffei