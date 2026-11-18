Jensen Huang, il Ceo di Nvidia, mi è sempre stato simpatico per una ragione che con i semiconduttori non ha nulla a che fare: quella giacca di pelle nera, identica a quella di Fonzie, che guardavo da bambino in Happy Days. In un mondo di miliardari in felpa, uno vestito come il re di Milwaukee mi metteva di buonumore. Ora leggo che ha ammesso una relazione con una donna che l’intelligence americana sospetta abbia legami con lo spionaggio cinese. Di divorzio per ora non si parla, ma i social hanno già fatto i conti: metà del patrimonio, circa 81 miliardi di dollari, andrebbe alla moglie Lori, sposata più di quarant’anni fa. C’è dell’ironia in questa storia: gli uomini che vendono al mondo l’intelligenza artificiale, i modelli predittivi e gli algoritmi per la gestione del rischio sono stati colti di sorpresa dalla variabile più antica di tutte: quella umana. Il Ceo che raccomandava pubblicamente di non distrarsi e di tenere sempre lo sguardo fisso sull’obiettivo si è distratto un attimo di troppo. È anche vero che le ragioni del cuore perseguono fini imperscrutabili. Ma, in questo caso, non è detto che fosse proprio il cuore a guidare le scelte.

Giulio Treccani

Gavardo