Anche i ciclisti devono rispettare le regole

Ho letto l’articolo con titolo «Quante difficoltà per i ciclisti lungo le vie della città» e sono pienamente d’accordo su quanto scritto dalla signora Silvia. Però vorrei sottolineare che anche per i ciclisti ci sono delle regole da rispettare. Vedi per esempio transitare sui marciapiedi, andare contromano nei sensi unici, utilizzare le piste ciclabili, soprattutto, anche per loro, non usare il cellulare in bicicletta. Pertanto, il rispetto delle regole dovrebbe essere reciproco.

Lettera firmata