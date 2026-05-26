Alla Rsa Zaffiro manca la fermata della Linea 9

Sono ospite della Rsa Zaffiro e ho notato che per chi è senza auto, per venire a trovare i suoi cari esiste solo la linea 9, che però ha la fermata a diverse centinaia di metri dalla Rsa. Le persone anziane non automunite, per non chiedere a figli e nipoti, sono costrette a fare un lungo percorso a piedi (d’estate sotto un sole implacabile). Non si potrebbe fare qualche cosa per eliminare questo disagio, con una fermata in più all’altezza della Rsa? Credo che con un po’ di buona volontà di chi di dovere, si possa risolvere il problema.

Lettera firmata