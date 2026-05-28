Al PalaGeorge un gran caldo. È inaccettabile

Con la presente sono a segnalare formalmente il grave disagio vissuto durante lo spettacolo Notre Dame de Paris, ieri pomeriggio presso il PalaGeorge dalle ore 17 alle ore 19.30. Le condizioni all’interno del palazzetto sono state assolutamente inaccettabili e incompatibili con la sicurezza e il benessere del pubblico presente allo spettacolo (che, di suo, è stato molto bello e ben rappresentato). All’esterno la temperatura era di 30 gradi e all’interno erano presenti 2.600 persone senza alcun impianto di aria condizionata e nemmeno di aerazione. Sono state solo aperte le porte prima dell’inizio e nell’intervallo dello spettacolo con risultati nulli. Il livello di caldo è umidità percepito era estremamente elevato e ha reso molto difficile assistere allo spettacolo in condizioni dignitose. Erano presenti persone anziane e qualche donna incinta, quindi ritengo particolarmente grave la situazione. Considerando anche il costo elevato dei biglietti, trovo inaccettabile che il pubblico sia stato accolto in una struttura non a norma per eventi di così alta affluenza. Questo quanto vi dovevo per segnalare la situazione che ha veramente portato a rischi per l’incolumità delle persone.

Clara Tolin