Nella speranza di non togliere spazio ad altre lettere, vorrei argomentare in proposito alla lettera dell’insegnante signora Cristina Agazzi di Asola, pubblicata in data il 18 novembre u.s.. L’ho letta e riletta diverse volte, ed il risultato è che mi sento un Superman, assieme a tutti i miei compagni di scuola. Classe 1945, approdato all’Istituto Piamarta, in via Cremona a Brescia ad ottobre del 1956 per frequentare prima le 3 classi medie, dove ancora si studiava il latino, e poi il corso quinquennale di ragioneria. Diplomato ragioniere a luglio 1964. A quei tempi la scuola era una cosa seria. Il capoclasse, quando entrava il professore, dava l’attenti e si rimaneva in piedi ed in silenzio fino a quando il professore dava il permesso di sedersi. Invece per quanto riguarda la disciplina collegiale, gestita dai preti dell’ordine Piamartino, potrei scrivere un romanzo. Nonostante tutto ciò, io ed i miei compagni, dopo il diploma, ci siamo rimboccati le maniche ed ognuno di noi ha trovato la sua strada. Tutti si sono fatti una famiglia, nessuno è andato in giro a spaccare vetrine, incendiare cassonetti, aggredire le forze di polizia ecc. La conclusione? Forse avevamo più diritto noi di spaccare tutto, visto la disciplina a cui siamo stati costretti e che potrei elencare, ma diventerebbe troppo lunga l’esposizione. Naturalmente, nel caso la signora Agazzi volesse un confronto, sarei ben lieto di esporre cosa intendevo alludendo alla disciplina Piamartina di quei tempi.

Aldo Cicoli