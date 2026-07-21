Affollamento eccessivo al lido di Mompiano

Vorrei segnalare lo stato pietoso del centro natatorio di Mompiano di Brescia, nello specifico il super affollamento del lido estivo. Domenica, intorno alle ore 13.30, sono stata invasa da un gruppo di persone, una decina tra adulti e bambini, mentre sostavo sotto un albero del parco adiacente alle vasche esterne. Mi sono rivolta alla vigilanza che mi ha consigliato di sopportare e spostarmi. Io mi chiedo, chi gestisce questo centro è in grado di farlo con professionalità? Non mi addentro nell’andamento della piscina in generale perché molte sono le cose da dire... Gradirei tanto che il vostro Giornale scrivesse qualcosa sulla situazione San Filippo a Brescia.

Amelia Giuliano