Acciaierie, fuori la vita è dura? Pensate dentro...

«Com’è dura la vita accanto all’acciaieria»... Prima di addentrarmi nel contenuto della lettera ho dovuto rileggerne il titolo... Pensavo ci fosse un errore... Dpi e protocolli di sicurezza sicuramente tutelano il lavoratore e ne migliorano il benessere lavorativo, ma l’acciaieria resta un ambiente particolarmente gravoso, in cui una svista apparentemente banale può avere conseguenze drammatiche. Ecco perché prima di pensare ai «vicini» dell’acciaieria penserei a chi lì ci lavora, a chi, quotidianamente, tra colate ed altiforni, sopporta rumori e vibrazioni costanti, respira polveri e fumi e tollera temperature estreme per produrre una delle leghe fondamentali, anche per la nostra industria manifatturiera.

Anna Devers