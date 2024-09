Temperiamo la matita s-temperando un metro di vita

Se con poco sforzo e molto cuore possiamo rendere speciale l’altrui quotidianità, perché non farlo?

3 ' di lettura

Qual è il sogno che non ci stanchiamo di scrivere sul nostro rigo mentale? - Foto unsplash.com

È lunedì 19 agosto, un giorno qualsiasi di una settimana qualsiasi. Valeria è appena uscita dal supermercato di Rho quando, avvicinandosi alla macchina, trova sul parabrezza un regalo. Il primo pensiero è che si tratti di uno sbaglio e io mi chiedo: perché? Non siamo forse creature meravigliose che si meritano tutto il bene del mondo? Se non ci sentiamo tali facciamoci qualche domanda prima di tornare da Valeria per leggere insieme a lei il biglietto incollato sul pacchetto che recita: «Ciao, qu