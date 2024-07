Strapparsi di dosso edera e convenzioni

Venerdì 19 luglio la mostra «Scavare sotto le apparenze alla ricerca dell’essenza» sarà aperta dalle 20 alle 23.45 e avrà luogo in uno spazio suggestivo immerso nella natura a Puegnago del Garda (Frazione Mura), presso la Fondazione Leonesio in via degli Orti 8.

Locandina della mostra «Bosco oppresso e bosco liberato»

L’incontro con Benedetto mi coglie di sorpresa. Il ragazzo mi racconta del suo dialogo con un vecchio faggio il quale, preoccupato per l’edera che opprime il bosco, gli riferisce di alcuni suoi fratelli soffocati dal rampicante al punto da non essere più riconoscibili. «L’edera che si abbarbica sulle vostre cortecce cresce anche su di noi e, lentamente, ci stringe e co-stringe – risponde Benedetto – Nel nostro caso è rappresentata dalle convenzioni familiari e sociali, quelle che corrompono il n