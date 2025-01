Sappiamo tutto, ma non ci accorgiamo di niente

Solo quando i pensieri ci danno tregua sperimentiamo la bellezza sconfinata del momento presente

3 ' di lettura

Una piramide precolombiana

Alcuni escursionisti svizzeri appassionati di civiltà maya sono in Messico per visitare un tempio segreto. Giunta l’ora di pranzo trovano ristoro in una “Fonda” locale. Mentre stanno mangiando notano l’arrivo di una famiglia che, come vestiario e mercanzia che si porta appresso, tradisce un modo di vivere antico. Fritz, affascinato dalla particolarità di quella gente, esclama: «Voglio parlare con loro». «No! – Gli intima Pedro, la guida del gruppo – Sono persone, queste, che vivono in villaggi d