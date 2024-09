Quella porta che se apri non richiudi più

«Chi, fedele agli altri perché fedele a se stesso, non indossa mai maschere perché sempre sceglie la libertà. La libertà di essere vero»

«Nicole cominciò a sedersi sempre al mio fianco»

«Ricordo ancora il suo nome, Nicole – racconta Sean –. Stavo facendo un anno di università all’estero e nel mio team c’era una ragazza molto attraente di 21 anni dagli occhi grandi e rotondi». Come sempre succede in queste circostanze, terminato il lavoro di gruppo, Sean e colleghi scambiavano quattro chiacchiere avendo così modo di conoscersi meglio. In seguito, continua Sean, «Nicole cominciò a sedersi sempre al mio fianco e, anche se cambiavo posto, lei mi raggiungeva. A quanto pare la mia fe