Quando l’amicizia arriva al galoppo

La storia di Susy Bombana e di Spirit raccontata in un libro

3 ' di lettura

Un cavallo (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

«Arriva sempre prima o poi il giorno in cui non puoi più far finta di niente. Il mal di vivere ti sta sommergendo. Devi fare qualcosa» racconta Susy Bombana nel suo libro «Spirit». «Mi sento un sacco vuoto dove nemmeno il nulla trova spazio. Ho 53 anni e sulle spalle porto di tutto». Per uscire dall’impasse Susy decide di calpestare un tratto del Cammino di Santiago. Il primo giorno, sovrastata da fatica ed emozioni, si sente male. «Entro in un bar, inizia a girarmi la testa, mi siedo». La donna