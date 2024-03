Perché è ancora una volta primavera

Bianca Brotto

La vita rinasce con la nuova stagione e noi con essa se decidiamo che vogliamo essere felici

Un fiore nel cemento - © www.giornaledibrescia.it

La primavera esplode sventolando una domanda: i nostri sogni sono pronti a sbocciare o si sono seccati? Che ne è di quei sorrisi di quando eravamo cuccioli capaci di trasformare in gioco un legnetto, un’ombra, un tappeto arrotolato a bordo del quale salpavamo per mari lontani? Sapevamo sognare e trasformare il sogno in realtà e l’abbiamo fatto finché, nel bel mezzo di una sfida con un brontosauro, per farci ubbidire gli adulti ci hanno detto che il gigantesco rettile non esisteva. Eppure noi lo