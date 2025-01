L’invisibile che governa il visibile: incontro con Gandola e Luzzatto

Appuntamento il 17 gennaio a Brescia con il dottore in psicologia clinica e il ricercatore indipendente

Un incantevole paesaggio avvolto nella foschia - foto di Cristina Rizzato © www.giornaledibrescia.it

Non ho mai saputo se la storia di Tea fosse vera, ma è la prima che mi è balzata in mente nell’incontrare Marco Luzzatto e Gabriele Gandola. Tea, una bimba dal cuore curioso, viveva in una pianura sconfinata abitata da paesaggi silenti che alla piccola sembravano tutt’altro che vuoti. Un mattino, ai piedi della grande quercia, Tea incontrò un vecchio che stringeva tra le mani una radiolina. «Che cosa senti quando non senti?» le chiese a bruciapelo. Turbata la bambina rispose: «Come faccio a sent