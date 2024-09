Impronte che imbrattano il cuore

Un torto subìto può metterci un’eternità per sgretolarsi da solo mentre parole e gesti riparatori sortiscono un effetto immediato che fa star bene chi li produce prima ancora di chi ne beneficia

3 ' di lettura

Era uno di quei giorni d’inizio autunno con il cielo un po’ confuso sul da farsi e il sole luccicoso che giocherellava con le onde della Versilia. Il ristorante take away costruito in una serra fronte mare iniziava a riempirsi e Loretta era tornata dal bancone delle ordinazioni portandoci tre insalate di mare che ancora raccontavano l’estate. Le chiacchiere condite di risate spaziavano dai minimi ai massimi sistemi in un apparente caos che, quel giorno, ci portò ad un punto che fece la differenz