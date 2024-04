Il giorno del grande basta

Bianca Brotto

Platone distingueva tra le medicine date agli schiavi e quelle per gli uomini liberi

Un albero fiorito

Ammirando gli alberi ricoperti da una rinnovata capigliatura teneramente verde e le piante calve con solo qualche fogliolina qua e là, rifletto sui diversi tempi di risveglio della natura e di ognuno di noi. Ed ecco due persone, alberi umani, che in questo periodo stanno affrontando un problema di salute per il quale la medicina non ha ancora trovato una soluzione: Ada ha affidato la sua malattia ai professionisti del corpo chiedendo loro cosa fare, Dario è andato dal medico per dare un nome a q