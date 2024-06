Il forziere dei ricordi felici

Le immagini gioiose sono una riserva di positività sempre a nostra disposizione

2 ' di lettura

Un forziere di ricordi felici

Non è un risveglio uguale agli altri, questo, per Sonia che oggi festeggia 65 primavere. La donna, oltre a incontrare per pranzo i suoi cari, si regalerà un caffè con Carla, ma non di primo mattino. L’amica di sempre, infatti, a quell’ora accompagna il marito al mercato dell’antiquariato di Roncadelle. Mentre Sonia indugia in questi pensieri, Carla e Gianni stanno già girovagando fra le bancarelle del tempo che fu dove l’uomo trova sempre qualcosa di interessante. Quel giorno sono alcune fotogra