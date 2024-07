Il cuore che il delfino baciò

È quando lasciamo che a condurci siano le nostre profondità che possiamo portare la luce che già siamo nel mondo

3 ' di lettura

«Un delfino stava roteando vorticosamente attorno al loro scafo» - © www.giornaledibrescia.it

Il tempo non esiste più. Succede quando il cuore zittisce la mente e, balzato al comando, agisce. Sono istanti di vita nei quali, in totale assenza di pensiero, sappiamo benissimo cosa fare. È allora che l’immensità umana e divina che siamo si manifesta. Un fatto accaduto alcuni decenni fa ce lo racconta magistralmente. La barca era in mare a pochi metri dalla bocca del porto piccolo di Siracusa, a bordo c’era il famoso apneista Enzo Maiorca con le due figlie anch’esse detentrici di svariati rec