E se fossimo noi quel fico?

Se non portiamo bellezza in questo mondo, infatti, cosa ci stiamo a fare?

3 ' di lettura

Una pianta di fico - © www.giornaledibrescia.it

Terry si è rotta il femore. Perfetto. Siamo infatti qui per godere di ogni istante, in modo particolare nell’autunno del nostro cammino quando, con l’inverno inesorabile alle porte, non possiamo rischiare di morire senza aver vissuto bene. Come si fa? «Non essere sempre centrati sulla gestione della paura e dell’autodifesa per via degli orrori che il mondo ci scarica addosso - dice Don Rinaldo Bellini - ma spendere talmente bene il nostro tempo, da farci trovare costantemente intenti a vivere e