Dar voce alla propria versione di sé

Siamo artisti di noi stessi che, in base a chi siamo veramente, decidiamo ogni giorno se imboccare la strada della materia (o della paura), dello spirito (o dell'amore)

«Le stelle? Fori nel cielo attraverso i quali filtra la luce dell’infinito»

«Proviamo a vedere alcune "cose" in chiave prosaica e poetica - racconta Stefano Piroddi che, ad un gruppo di ragazzini, aveva chiesto di cercare sul web la parola "stella" - I ragazzi lessero: "Agglomerati di gas che…”. Questa è la definizione scientifica, ma quando rivolsero il quesito a Confucio, costui disse: Le stelle? Fori nel cielo attraverso i quali filtra la luce dell’infinito». Lo scrittore cagliaritano aveva in seguito posto loro la stessa domanda in riferimento alla parola rugiada ch