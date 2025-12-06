Colto in flagrante proprio perché colto
Alessio s’intrufola in un appartamento per rubare ma poi, rapito dalla lettura, viene arrestato dalle forze dell’ordine
Un libro
Fin da ragazzo Alessio trovava nel silenzio della vecchia libreria di casa un mondo tutto suo. Ogni giorno, tra scaffali straripanti di volumi polverosi e copertine ingiallite, si perdeva tra storie di eroi e viaggi lontani mentre il tempo si dissolveva nel piacere di avventure sempre nuove. Per lui la passione per la lettura non era solo un’abitudine, ma un vero e proprio tuffo nel «non tempo»: un istante in cui l’orologio si fermava e il mondo esterno scompariva. Una sera, leggendo una poesia,
