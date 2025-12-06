Colto in flagrante proprio perché colto

Alessio s’intrufola in un appartamento per rubare ma poi, rapito dalla lettura, viene arrestato dalle forze dell’ordine

3 ' di lettura

Un libro

Fin da ragazzo Alessio trovava nel silenzio della vecchia libreria di casa un mondo tutto suo. Ogni giorno, tra scaffali straripanti di volumi polverosi e copertine ingiallite, si perdeva tra storie di eroi e viaggi lontani mentre il tempo si dissolveva nel piacere di avventure sempre nuove. Per lui la passione per la lettura non era solo un’abitudine, ma un vero e proprio tuffo nel «non tempo»: un istante in cui l’orologio si fermava e il mondo esterno scompariva. Una sera, leggendo una poesia,