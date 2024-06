Cogliere il momento in cui tutto cambia

Bianca Brotto

Gli eventi forti sono il nostro percorso di avvisi che, per svegliarci, arrivano prima in sordina poi via via più rumorosi. Sopravvivere alle sveglie più squillanti dovrebbe aiutarci a sintonizzarci sul nostro «attimo di bene»

3 ' di lettura

Una sveglia

È successo sabato scorso, ma Bea non riesce a scollarselo di dosso, quel «momento». E quel grazie profondo. La giornata era stata da centrifuga, senza una pausa né tempo per dormire a sufficienza. La donna rincorreva da tempo la data di consegna di un lavoro con vette lodevoli di produttività e calpestio quotidiano di sé. Qualche settimana prima la vita le aveva già urlato «Rallenta!» facendola cadere ma lei, a parte camminare più lentamente per il dolore al ginocchio, aveva continuato a correre