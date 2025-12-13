Il carrello delle idee pazzesche
La storia di Lia e Abdul e del loro triplo incontro nel parcheggio di un supermercato
Una donna perde la pazienza fuori dal supermecato
Giorno uno. Lia ha il cellulare incastrato fra l’orecchio e la spalla mentre, discutendo con la commercialista, sistema la carta di credito nel portafoglio avanzando al contempo con il carrello della spesa verso l’auto. Un vucumprà le si avvicina sostituendosi a lei nella spinta. Lia non gli presta attenzione, apre il portellone della monovolume e, mentre impreca al telefono per le esagerate tasse da pagare, si ritrova la spesa caricata nel baule; terminata la chiamata sbatte la portiera e si di
