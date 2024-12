Aspettiamo sempre qualcosa, forse nulla

Se n’è andato improvvisamente Luigi Lucchi: di lui resta l’insegnamento, che invita ad aspirare alla serenità e a essere ottimisti

«Abbiamo perso la meraviglia per le cose semplici», sosteneva Luigi

Forse se lo sentiva, Luigi Lucchi, che non ci sarebbe arrivato a questo Natale per lui un po’ triste. Sarebbe stato infatti, dopo 15 anni, il primo da ex sindaco di Berceto. Niente consueta Ordinanza natalizia: «Guardate tutto il Bello che c’è nelle persone! Riempite di gioia tutti quelli che incontrate». Niente lettera ai suoi compaesani con parole che trasudavano vicinanza, valori e affetto. In una delle ultime concludeva dicendo: «Voglio bene ad ognuno di Voi. Se così non fosse non potrei far