Zuppi, ringrazio chi manifesta contro guerre anche a costo di violenze

ROMA, 25 MAG - "Le nostre comunità siano case di pace e non violenza", "approfittiamo anche delle attività estive per promuovere un'educazione alla pace. Ringrazio tutti i genitori, i preti, gli educatori, i formatori che riserveranno energie per far crescere una vera cultura della pace che accoglie e condivide", "non la paura, ma la fiducia è il terreno fertile. E ringrazio quanti, pagando anche di persona con ricatti, soprusi e violenze, manifestano concreta solidarietà nell'enorme sofferenza dei popoli colpiti da volenze e guerre". Lo dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori dell'Assemblea Generale. Nella sua prolusione di fronte ai vescovi runiti, Zuppi ha lanciato anche un nuovo monito contro il riarmo "diverso dalla difesa" che "viene presentato come un destino inevitabile".