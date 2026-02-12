Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zoe uccisa, difesa Manna 'possibile favoreggiamento da due amici'

AA

ALESSANDRIA, 12 FEB - Spunterebbe una possibile ipotesi di favoreggiamento, per un depistaggio delle indagini, a carico di due amici di Alex Manna, il diciannovenne in carcere per l'omicidio di Zoe Trinchero, trovata morta a 17 anni in un canale nel centro di Nizza Monferrato (Asti), nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorsi. Lo conferma l'avvocata Patrizia Gambino, che assiste Manna: secondo la legale le dichiarazioni rese dai due sono state giudicate dal gip Aldo Tirone inverosimili rispetto a quelle di un testimone che abita, con la famiglia, in un alloggio vicino al rio Nizza, dove è stato trovato il corpo di Zoe. "In tutto questo nuovo quadro va, però, detto - precisa Gambino - che Alex, a oggi, non ha mai accusato né coinvolto alcuno. Sono esclusivamente valutazioni del giudice sulla base degli atti, delle discrepanze nelle dichiarazioni". "Occorre aspettare - precisa l'avvocata - la chiusura delle indagini, per capire davvero che cosa possa essere successo, anche attraverso quanto ripreso dalle telecamere". Gambino ha fatto richiesta perché i genitori possano andare in carcere a trovare il figlio. "Alex è molto scosso e provato. Si rende conto, ma non completamente, di quanto successo". Nel frattempo condurranno proprie indagini anche gli avvocati Fabrizio Ventimiglia e Marco Giannone (foro di Milano), rappresentanti di fiducia di Maria Angela Auddino e Fabio Trinchero, mamma e papà di Zoe. Da quanto già inizialmente appurato, tra la ragazza e Alex Manna - il 19enne in carcere da sabato - non risulterebbe esserci stata alcuna storia in precedenza. "Zoe parlava molto con la mamma - spiega Giannone - lo avrebbe saputo". Per i legali di parte civile il 'no' a una relazione tra i due adolescenti potrebbe essere fondato come motivo alla base di quanto accaduto quella notte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ALESSANDRIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario