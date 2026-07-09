Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Zelensky, 'sui Patriot servono ancora accordi sugli aspetti tecnici'

KIEV, 09 LUG - È ancora necessario raggiungere accordi sugli "aspetti tecnici" affinché l'Ucraina possa avviare la produzione di missili Patriot; lo ha dichiarato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora, dopo l'accordo raggiunto con il presidente" Donald Trump, "i nostri team, i nostri diplomatici, il ministero degli Esteri e il ministero della Difesa devono concordare tutti gli aspetti tecnici rimanenti", ha affermato Zelensky in un messaggio audio in risposta alle domande dei giornalisti, dopo che il giorno precedente Trump aveva annunciato che Kiev avrebbe ottenuto la licenza per produrre questi costosi missili, essenziali per la difesa contro i missili balistici russi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
KIEV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...