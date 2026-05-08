Zelensky, 'sia stabilita la tregua, Usa garantiscano che Mosca la rispetti'

ROMA, 08 MAG - "Nell'ambito del processo negoziale mediato dalla parte americana, abbiamo ottenuto l'accordo della Russia per uno scambio di prigionieri di 1.000 per 1.000. Deve essere poi stabilito un cessate il fuoco il 9, 10 e 11 maggio. L'Ucraina si sta adoperando costantemente per riportare a casa i suoi cittadini dalla prigionia russa. Ho incaricato il nostro team di preparare tempestivamente tutto il necessario per lo scambio. Ringrazio il presidente degli Stati Uniti e il suo team per il loro proficuo impegno diplomatico. Ci aspettiamo che gli Usa garantiscano che la parte russa rispetti questi accordi". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.