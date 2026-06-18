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Zelensky, 'se l'Ucraina brucerà, brucerà anche Mosca

ROMA, 18 GIU - "Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa, riferiscono i media ucraini. "Se Putin non vuole porre fine a questa guerra e desidera continuarla, non resteremo a guardare, reagiremo", ha aggiunto. Il leader ha affermato che l'attacco con i droni di Kiev alla raffineria di petrolio è la risposta ucraina all'attacco russo contro il Monastero delle Grotte della capitale, uno dei simboli storici e religiosi più importanti del Paese.

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