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Zelensky, 'se cadiamo ci saranno 20 milioni di profughi in Europa'

BRUXELLES, 16 OTT - "Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. "Perché ci distruggeranno, ci spingeranno fuori - continua - per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese".

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