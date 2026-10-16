BRUXELLES, 16 OTT - "Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. "Perché ci distruggeranno, ci spingeranno fuori - continua - per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese".
Zelensky, 'se cadiamo ci saranno 20 milioni di profughi in Europa'
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