BRUXELLES, 16 OTT - "Sono felice di essere qui, sono davvero grato per l'enorme sostegno che riceviamo dal Consiglio dell'Ue, dalla Commissione e dai leader europei, veri leader, che sono stati al nostri fianco fin dall'inizio della guerra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio Europeo.
Zelensky, 'ringrazio l'Ue e i leader europei per il sostegno, veri leader'
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