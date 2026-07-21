ROMA, 21 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Syrsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatyi. "Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapatyi. Sono grato a Oleksandr Syrsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina", ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram.
Zelensky rimuove Syrsky da capo delle forze armate, al suo posto Drapatyi
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...