ROMA, 16 GIU - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato ai giornalisti che domani potrebbe avere un altro incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del G7. Lo riporta il sito Suspilne. "Credo che incontreremo di nuovo il presidente domani", ha detto Zelensky. "I nostri team si riuniranno a diversi livelli nel corso della giornata. Ci saranno molti importanti incontri tecnici", ha aggiunto.
Zelensky, 'penso che incontreremo di nuovo Trump domani'
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