Zelensky, non consigliamo a Paesi alleati Russia partecipazione a parata 9 maggio

ROMA, 07 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i paesi alleati della Russia di non partecipare alla parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio a Mosca, mentre la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata. "Abbiamo anche ricevuto messaggi da alcuni stati vicini alla Russia, che affermano che i loro rappresentanti intendono essere a Mosca. Un desiderio strano... in questi giorni. Non lo raccomandiamo", ha detto in un discorso serale riportato su Telegram.